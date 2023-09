Confindustria vede nero Il costo del credito affossa consumi e investimenti Tutti gli indicatori in negativo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Le famiglie italiane che hanno debiti a tasso variabile pagheranno quest’anno alle banche 4,6 miliardi di euro in più a causa del marcato e veloce aumento deldel denaro. Lo calcola il Centro Studinella congiuntura flash evidenziando come l’aumento dei tassi è di +2,84 punti percentuali fino a luglio 2023, che pesano su uno stock di mutui di 425 miliardi di euro, di cui però vanno considerati solo quelli a tasso variabile, stimati al 38% del totale (162 miliardi). Al momento, continua il Csc, il maggiore onere connesso all’aumento degli interessi è abbastanza concentrato, perché riguarda solo le famiglie che hanno comprato casa con un mutuo variabile, una quota che è stimata pari al 4,9% delle famiglie italiane (1,2 milioni, su 25,6 totali). Queste famigli subiscono un aggravio medio delle rate quantificabile in 3.683 euro l’anno ...