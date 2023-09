Concorso Università Parthenope di Napoli | 3 Posti per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 30 settembre 2023)diPubblico per la selezione di 3 posizioni di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno, in diversi settori concorsuali e Dipartimenti. L’degli Studi di” ha avviato tre procedure selettive separate per l’assunzione di un totale di trea tempo determinato. Questisaranno impiegati con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno, in conformità con l’articolo 24, comma 3, lettera a) del testo precedente della legge n. 240/2010 e il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge n. 79/2022. Queste assunzioni rientrano nel contesto del progetto “Centro nazionale per la mobilità sostenibile – CNMS” (CUP ...