Commercio estero | Zurino Ief | Fare team fondamentale per portare l' Italia nel mondo

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Quinta edizione degli Stati Generali dell'Export: il Centro Ricerche Pietro Ferrero di Alba (Cn) ospita la due giorni dedicata ai temi del Made in Italy e dell'internazionalizzazione, piattaforma di confronto tra importanti attori imprenditoriali e istituzionali,ni e stranieri. Main sponsor dell'evento, anche quest'anno, BPER Banca. L'evento è organizzato dal Forumno dell'Export creato da Lorenzo, imprenditore dell'Export da oltre 4 generazioni, fondatore e Ceo di The One Company. “Il Forumno dell'Export raggruppa 2067 aziende, per un fatturato di circa 200 miliardi di valore rappresentato. Essere ad Alba, una delle case del made in Italy - siamo all'interno del Centro ricerche Michele e Pietro Ferrero - per noi è evidentemente un onore – afferma Lorenzo ...