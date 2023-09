Come sbucciare le castagne velocemente | il mio metodo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 30 settembre 2023) Ah le! Sono di certo una delle delizie dell’autunno che avanza… però pulirle una volta cotte, è piuttosto noioso. Poco importa che siano bollite o arrostite, ci fanno penare parecchio in ogni loro versione perché la buccia sembra aderire tanto alla polpa da rendere difficoltoso riuscire ad estrarre il frutto, che poi, a dire il vero, è un seme. Per non parlare di quella fastidiosa pellicina che le proteggeun involucro, le ricopre e sembra non volersi staccare mai. Eppure sono talmente ricche di benefici che è un peccato rinunciarvi! Contengono, infatti, una buona dose di potassio, calcio, fosforo, sodio, ferro, il che le rende dei remineralizzanti perfetti, soprattutto per gli sportivi. La vitamina B2 e la PP, ossia la riboflavina e la niacina, ci aiutano a riequilibrare il sistema nervoso. L’amido presente è un carboidrato facilmente ...