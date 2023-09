Colleferro Grande successo al Parco del Castello per la 14^ Giornata per la Custodia del Creato della Diocesi di Velletri-Segni

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stata Festa grande Domenica 2 Luglio alla Casa di Riposo Maria Lilia in Via Dante, L'articolo ...

Qui aho trovato unapiazza e tanto entusiasmo, come anche nella mia precedente esperienza a Terracina. La società ha tutte le intenzioni di fare il salto di categoria, c'è un ...Da une delle celle in cui trascorse la sua infinita detenzione scrisse ' Noi siamo unaforza ... Nato con l'associazionismo cittadino, Andrea De Ciantis è ingegnere in un'azienda di. ...

Colleferro, le parole di Marinaro "La società ha tutte le intenzioni di fare il salto di categoria" RomaToday

Primo vero snodo per Unipomezia e Colleferro. Il Campus riuscirà a ... Gazzetta Regionale

Antivigilia di campionato per l'Eccellenza che domenica torna in campo per la quinta giornata. Sarà un turno ad alta quota in entrambi i gironi in cui si attendono vere e proprie prove del nove. La ...R iaprono i cancelli dei Rifugi Antiaerei di Colleferro. Tutti i sabati a partire dal 7 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, le guide sono pronte ad accompagnare i visitatori alla scoperta di questi luoghi ...