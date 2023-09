Clermont - Psg 0 - 0 | gli highlights

Luis Enrique , allenatore del Paris Saint Germain, fa un piccolo resoconto sulla squadra in vista dell’appuntamento di domani alle 17 con il ...

Le Formazioni ufficiali di Clermont e Psg, match valido per il campionato di League 1 2023 / 2024 . I padroni di casa si trovano ultimi, in ...

Gli highlights dello 0 - 0 tra: i parigini sprecano tanto ma rischiano anche, salvati da un ottimo ...Con questo pareggio ilsi porta a quota 2 punti in classifica, agganciando il Lione di Fabio Grosso, impegnato domani sul campo del Reims. I parigini invece falliscono il sorpasso al Brest ...

Ligue 1: para Donnarumma, palo di Mbappé: Psg fermato sullo 0-0 - Sportmediaset Sport Mediaset

Clermont-PSG, probabili formazioni e dove vederla SportPaper.it

Contro il Clermont, ultimo della classe, è solo 0-0. Palo di Mbappé. Il Brest capolista ha la possibilità di allungare ...CLERMONT-FERRAND (Francia) - Frena ancora il Paris Saint-Germain. I pluricampioni di Francia in carica, infatti, non danno continuità al netto successo ottenuto contro l'Olympique Marsiglia e non ...