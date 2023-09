Clamoroso | il grande ex può andare al Real

(Di sabato 30 settembre 2023) IlMadrid si appresta a vivere l’ultima stagione con Carlo Ancelotti alla guida. Ecco le ultime novità sulla panchina delle Merengues In attesa di conoscere quali possano essere i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Nuovo anno, nuova edizione del Grande Fratello . Il reality, condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici opinionista, è tornato a far ...

E non manca neanche unprogetto quello di migliorare in Italia il progetto originale del ...che hanno tenuto incollati milioni di telespettatori regalando a questa serie un successo. ...L'ultimapossibilità del primo tempo per l'Udinese arriva al 42', quando Lazzaro crossa ... che è perfettamente angolato, ma Bragotto sigla un altro interventodeviando sul fondo con ...

Bologna, Motta è furioso: "Un altro episodio clamoroso contro di noi" Tuttosport

Clamoroso De Zerbi, è pronto al grande salto | Lo vedremo su ... Romanista

Il Brindisi espugna lo stadio Francioni di Latina con un netto 1-3 e si regala la seconda vittoria stagionale, la prima in trasferta tra i professionisti. Grandissima prova di forza dimostrata dalla..Il Napoli è tornato! Dopo il 4-1 all'Udinese i campioni d'Italia calano un altro poker a Lecce battendo i salentini 4-0. Esulta su Twitter il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: " Non solo siamo ...