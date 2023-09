Citofonare Rai2 | al via su Rai2 il programma di Simona Ventura e Paola Perego | le novità

(Di sabato 30 settembre 2023) Domani su Rai 2 torna, ilcondotto da: ecco ledi quest'anno. Domani 1 ottobre torna, lo show della domenica mattina con, in onda su Rai 2. Il, arrivato alla sua terza stagione, partirà alle 10:30 e proseguirà con la messa in onda fino alle 13:00. Ecco ledi quest'anno.: Ospiti ePer la prima puntata, una vera esplosione di simpatia con Federico Moccia e tutto il cast di ...

Anteprima – CITOFONARE RAI2 TORNA dal 17 settembre su RAI2 . Il talk show premiato da pubblico e critica sarà in diretta e verrà ALLUNGA to di 30 ...

Anteprima – CITOFONARE RAI2 TORNA dal 17 settembre su RAI2 . Il talk show premiato da pubblico e critica sarà in diretta e verrà ALLUNGA to di 30 ...

Anteprima – CITOFONARE RAI2 TORNA dal 17 settembre su RAI2 . Il talk show premiato da pubblico e critica sarà in diretta e verrà ALLUNGA to di 30 ...

Simona Ventura e Paola Perego - Citofonare Rai2 (US Rai) Torna Citofonare Rai2 , per la terza stagione consecutiva la trasmissione del mezzogiorno ...

Citofonare Rai2 , al via la terza edizione con Paola Perego e Simona Ventura . L’appuntamento è per il 1° ottobre Il 1° ottobre ‘ Citofonare Rai2 ’ ...

Domani 1 ottobre torna, lo show della domenica mattina con Paola Perego e Simona Ventura , in onda su Rai 2 . Il programma, arrivato alla sua terza stagione, partirà alle 10:30 e proseguirà con la messa in ...Questo prossima domenica segna il ritorno della nuovissima edizione disull'omonima rete, con Paola Perego e Simona Ventura alla conduzione. Questa edizione promette di iniziare in grande stile, con ospiti di grande risonanza già dalla prima puntata. ...

Riparte Citofonare Rai2, le novità dello show mattutino con Simona ... Fanpage.it

Citofonare Rai2: al via su Rai2 il programma di Simona Ventura e ... Movieplayer

Preparatevi a tutto: la strana coppia formata da Paola Perego e Simona Ventura, autodefinita "la più strampalata del weekend" è tornata e avverte "canteremo ancora", la domenica mattina su Rai2. (ANSA ...Domani su Rai 2 torna Citofonare Rai2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego: ecco le novità di quest'anno.