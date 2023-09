Ciro Paolillo | tecnica e poesia di un investigatore di diamanti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 settembre 2023) L’algida e minuziosa figura del gemmologo presume un terzo e più inatteso aggettivo per completare i primi due: deve essere persona poetica. Quandoparla diassume il tono di un innamorato che descrive la donna che non ebbe o di chi racconta la squadra del cuore. Sappiamo da profani che “un diamante è per sempre”, eppure restiamo stupiti se ci dice, o ci ricorda, che “il più giovane diamante ha 800 milioni di anni perché da allora la Terra non ne produce più”, o se accennando aineri li qualifica “extraterrestri perché provengono dalla costellazione di Sirio”., che ha insegnato per ventidue anni alla Sapienza la curiosa materia denominata Gemmologia investigativa, perpetua i casi ormai sporadici di quelle dinastie familiari ostinate nello stesso mestiere a ...