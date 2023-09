Ci risiamo | spara pallini a scuola contro un docente A Bari episodio simile alla “bravata” di Rovigo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 settembre 2023)ilal cambio dell’ora con una pistola giocattolo. L’è avvenuto ieri mattina nell’Istituto Superiore Romanazzi di: secondo quanto riporta l’Ansa, uno studente di circa 17 anni avrebbe compiuto il gesto con una pistola adi plastica. Il, che non è rimasto ferito, ha accusato un lieve malore a causa dello spavento. Nei prossimi giorni sarà riunito il consiglio di classe per prendere provvedimenti nei confronti dello studente responsabile del gesto. La preside dell’istituto minaccia severe punizioni: “Certe cose non devono accadere”, ha dichiarato. L’ricorda da vicino quanto avvenuto al’anno scorso, quando una professoressa è rimasta ferita a un occhio per una ...