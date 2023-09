Chloé Barreau | il suo ultimo film è un’ode alla vita | al sesso | alla libertà

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 30 settembre 2023) “Non è vero che c’è un solo amore”, dice a un certo punto qualcuno, in “Frammenti di un percorso amoroso” di, presentato ieri sera a Firenze allo Spazio Alfieri, dopo essere statoMostra del cinema di Venezia, alle Giornate degli autori. E “Il passato è sempre più misterioso del futuro”, viene detto in un altro momento. L’amore. Anzi, gli amori. Che cosa resta di noi, nella memoria di chi ci ha amato, di chi abbiamo amato? Che cosa racconterebbero di noi, venti o trent’anni dopo il primo bacio? Che ritratto verrebbe fuori, di noi? È quello che si chiede la regista. O meglio, è quello che chiede ai suoi ex e alle sue ex. Chiamati, davantitelecamera, a raccontare la loro versione di quegli amori. Lei, a fare le domande, non c’è: ha mandato un operatore. Così, ...