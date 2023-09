(Di sabato 30 settembre 2023) 'Non è vero che c'è un solo amore', dice a un certo punto qualcuno, in 'Frammenti di un percorso amoroso' ...

'Non è vero che c'è un solo amore', dice a un certo punto qualcuno, in 'Frammenti di un percorso amoroso' ...Acclamato alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori, FRAMMENTI di UN PERCORSO AMOROSO ha fatto riunire la registae i suoi ex al Lido di Venezia, continua il giro nelle città da Firenze, Roma, Milano, Torino, Pordenone accompagnato dalla regista (qui per i dettagli: https://iwonderpictures.it/...

Chloé Barreau, il suo ultimo film è un’ode alla vita, al sesso, alla libertà - Luce 30 Luce