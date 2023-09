Chirurgia estetica e plastica | lo scopo è sempre il benessere psicofisico del paziente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) La parola “” deriva dal greco “Aesthetis”, ossia “sensazione”, percepire attraverso i sensi, un concetto che nel tempo ha acquisito rilevanza e potere sulla vita relazionale e comunicativa dell’individuo, rendendo ormai l’un valore inscindibile dal nostro equilibrio interiore. É indubbio che la percezione del nostro “Io” sia valorizzata dalla proiezione della nostra immagine nel mondo esterno; molti, infatti, definiscono questo tipo di attività come una “dell’anima”. Ma attenzione, non limitiamoci a valutare l’con una mera accezione edonistica dell’io. La percezione della propria immagine è a tutti gli effetti uno step necessario e opportuno al processo terapeutico di undeturpato da malattia, ed è indispensabile per costruire il proprio ...