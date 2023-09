Chiellini | che caos | l’ex Juventus nella bufera | cos’ha combinato

(Di sabato 30 settembre 2023) Guai pernegli Stati Uniti: brutto episodio in MLS, ecco cos’è successo aldifensore e capitano dellasta giocando in MLS con la squadra del Los Angeles… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Spettatori d'eccezione sugli spalti del Dignity Health Sports Park di Carson City, in California, per assistere all'amichevole tra Juve ntus e Milan: ...

... a parità di posizione all'interno dello stadio, gli abbonamenti per vedere Messi costano il 250% in più rispetto a quelli per vedere Carlos Vela e Giorgioper altro sarebbero anche i ...Ma Giorgio, troppo irruento in campo, ha rischiato di prendersi in anticipo un cartellino rosso, dovendo ringraziare la pazienza dell'arbitro per un gestoha scatenato il parapiglia in ...

Chiellini vecchie maniere: l'avversario non rispetta la distanza e... Tuttosport

Il brutto gesto di Chiellini a gioco fermo: l'arbitro vede tutto ma la ... Sport Fanpage

Guai per Chiellini negli Stati Uniti: brutto episodio in MLS, adesso lo criticano. Ecco cos'è successo al difensore ...Daouda Peeters, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Sudtirol, è tornato a giocare dopo due anni di stop a causa della sindrome di Guillain-Barré, una ...