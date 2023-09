Chi ha vinto Italia’s Got Talent 2023

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 30 settembre 2023)Gotè giunta alla finale. Questa edizione, la prima andata in onda su Disney Plus e conosciuta per essere la più veloce mai distribuita, ha portato alla ribaltai eccezionali e storie uniche. Scopriamo insieme come è andata la finale e . L’edizione diGotdel, arricchita con una nuova sinergia con Disney+, si è conclusa in maniera spettacolare. L’evento, tenutosi presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano, ha dato il via alla finale il 29 settembre, un mese esatto dopo il debutto del programma il 1° settembre. Dieci formidabili finalisti selezionati da Frank Matano, Mara Maionchi, Elettra Lamborghini e Khaby Lame hanno salito il palco in un’epica battaglia per la vittoria. A trionfare in questa edizione è stata Francesca Cesarini, una ...