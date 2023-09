Chi è Miriam Leone? Splendida Miss Italia 2008

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 30 settembre 2023), nata il 14 aprile 1985 nella vivace città di Catania,, è un’acclamata attrice, presentatrice televisiva e modella. Cresciuta ad Acireale, è la figlia di Ignazio, insegnante di letteratura, e Gabriella Leotta, impiegata nel comune di Aci Catena. Ha un fratello più giovane di nome Sergio.ha frequentato il liceo classico “Gulli e Pennisi” ad Acireale, e anche se ha iniziato a studiare presso l’Università di Catania, non ha completato gli studi. Nel 2021 ha pronunciato il fatidico “sì” a Paolo Carullo, aggiungendo un altro capitolo gioioso alla sua vita. Alta 176 cm (parliamo di 5 piedi e 9 pollici), non è solo un’attrice e presentatrice televisiva talentuosa, ma anche una ex reginetta di bellezza....