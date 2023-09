Chi è la donna aggrappata al cofano della macchina nel video virale di Padova

Leggi su cultweb

(Di sabato 30 settembre 2023) Lache ha percorso 100 metrialdi un’auto, dopo un lieve incidente stradale a, è una cittadina africana di 35 anni, precisamente, secondo alcune fonti, di nazionalità nigeriana; a seguitodisavventura, la, le cui generalità non sono note, ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni. Ma come sono andate esattamente le cose? Come si nota nel, condiviso sulla propria pagina FB dal politico locale Alain Luciani, lasi aggrappa aldi un auto in sosta che all’improvviso parte, percorre una rotatoria e trascina la malcapitata per un centinaio di metri, per poi accostare presso una stazione di servizio. Secondo quanto raccolto dalle testimonianze dei ...