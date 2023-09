Chi è Kate Middleton? La Duchessa di Stile e Sostanza

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 30 settembre 2023) Vita privata diè nata in una famiglia benestante a Reading, in Inghilterra. I suoi genitori, Michael e Carole, fondarono una prosperosa azienda di articoli per feste.ha due fratelli, Pippa e James.incontrò il Principe William mentre entrambi erano studenti all’Università di St Andrews in Scozia. La coppia iniziò a frequentarsi nel 2002 e annunciò il loro fidanzamento nel 2010. Si sposarono il 29 aprile 2011 in una sontuosa cerimonia all’Abbazia di Westminster.e William hanno tre figli insieme: il Principe George (nato nel 2013), la Principessa Charlotte (nata nel 2015) e il Principe Louis (nato nel 2018).è una madre devota e i suoi figli sono spesso visti con lei ...