“Chi è il super ospite” Amici 23 | sorpresa riuscitissima e pubblico in delirio Pronti?

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 settembre 2023)23,nella scuola più gettonata d’Italia. Ha ripreso la sua corsa in grande stile, il programma di Maria De Filippi in grado di fare conoscere di anno in anno sempre giovani talenti armati di passione e di grande spirito di sacrificio. E nel corso della nuova edizione non mancano di certo le sorprese che più di tutte ilsi aspetterebbe, come ad esempio quelle relative agli ospiti. E in merito a questo, gli ascolti Auditel parlano decisamente chiaro. E anche le anticipazioni sul programma.in puntata da23, ilin. Dati Auditel sempre incoraggianti per il programma condotto da Maria De Filippi. E infatti dopo il successo di ascolti della prima puntata, i venti ragazzi ...