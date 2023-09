Che intesa fra Ostigard e Natan | le parole del norvegese non lasciano dubbi

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 30 settembre 2023) Largo successo per il Napoli, il team di Rudi Garcia si è imposto per 4 a 0, risultando la prima squadra ad espugnare il campo del Lecce. Napoli 4, Lecce 0, il team di Rudi Garcia è la prima squadra ad espugnare il Via del Mare, contro un gruppo che ad oggi aveva rappresentato la più grande sorpresa della Serie A. Prima, poi il più attesto, Victor Osimhen, alla prima panchina stagionale, un pomeriggio perfetto in pratica, conclusosi con le reti del napoletano Gaetano e il rigore di Politano, guadagnato tra l’altro, sempre dal prodotto del vivaio azzurro. La strategia del tecnico francese ha quindi pagato: un turnover ragionato, in grado di risparmiare minuti eccessivi ai top che dovranno più di tutti caricarsi la squadra sulle spalle martedì, nell’appuntamento più atteso, quello contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Novanta minuti dal sapore europeo, ...