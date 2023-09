Chanel Totti | sullo yacht anche Noemi Bocchi | «Come la prenderà mamma Ilary?»

(Di sabato 30 settembre 2023)a Montecarlo, sarebbe in dolce compagnia. Con lei, però, non c'è solo il fidanzato Cristian Babalus, ma si presume ci siano. A...

Francesco Totti compie gli anni : la dolce e commovente dedica della figlia Chanel per l’ex calciatore Francesco Totti , oggi, in questo 27 settembre ...

Francesco Totti compie gli anni : la dolce e commovente dedica della figlia Chanel per l’ex calciatore Francesco Totti , oggi, in questo 27 settembre ...

Chanel Totti (16 anni) e Cristian Babalus (20 anni) sono partiti in tarda notte per la loro fuga d'amore. Dopo aver trascorso la serata prima a casa ...

Fuga d'amore super lusso per, la figlia 16enne di Ilary Blasi e Francesco ...Invitati anche i fidanzati dei figli di Francesco, Cristian Babalus quello di, 16 anni, e Melissa Monti per Cristian, 17. Noemi ha pubblicato anche la foto di sua figlia Sofia ...

Chanel Totti e Cristian Babalus, yacht di lusso a Montecarlo. Ma i social: «Hai 16 anni, non vai a scuola» ilmessaggero.it

Chanel Totti: week end nello yacht di lusso a Monte Carlo con il fidanzato Cristian Babalus Stile e Trend Fanpage

Chanel Totti, sullo yacht a Montecarlo, sarebbe in dolce compagnia. Con lei, però, non c'è solo il fidanzato Cristian Babalus, ma si presume ci siano anche Noemi e Totti. A dimostrarlo sarebbero delle ...Tra un tapiro e un'udienza in tribunale Ilary Blasi si gode dei giorni di vacanza con il suo compagno. L'ex Lady Totti e Bastian Muller sono all'Oktoberfest, il noto festival popolare che si tiene a ...