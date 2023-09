Cesare Rodighiero | Moris Ergas e Ottavio De Lollis | chi sono gli ex mariti di Sandra Milo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 settembre 2023)è stata sposata quattro volte (treveri e uno finto) e ha avuto tre figli. Il primo marito fu, quando aveva solo 15 anni. Rimase incinta, ma il bambino morì alla nascita a causa del parto prematuro. La coppia si separò dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l’annullamento dalla Sacra Rota. In seguito l’attrice è convolata in seconde nozze con, da cui ebbe sua figlia Debora. Poi si è sposata una terza volta conDe, padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. Infine, nel 1990 si è sposata con il cubano Jorge Ordoñez. anche se, come dichiarato da lei in un’intervista a Vanity Fair, quella relazione non è mai stata vera: sarebbe stata solo una trovata per far parlare di ...