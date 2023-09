Cesara Buonamici al Grande Fratello | missione compiuta? La sentenza del pubblico

Lunedì sera chiama il Grande Fratello, che è tornato in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio e ...

Ieri sera, giovedì 28 settembre, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento di Grande Fratello . Una sfida ardua vinta per un pelo dalla ...

Alfonso Signorini ascolterà l'accorato appello dell'Orlando Al momento si coccolache in questi giorni è stata messa in guardia anche da un'altra ex concorrente, Alda D'Eusanio .E quest'ultima non ha fatto mistero di credere che sia giusto:messa in guardia dalla collega: 'Stai attenta!' La giornalista del magazine Vero non ha quindi fatto mistero di aver ...

I due preferiti di Cesara Buonamici - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Signorini cita "il punto G", imbarazzo in diretta tv. E Cesara Buonamici chiama in causa Pier Silvio (video) Today.it

Spettacoli e Cultura - Cesara Buonamici sta riscuotendo grande successo al GF Da poche settimane, il Grande Fratello è iniziato, e ci sono persone che stanno pensando di .... Durante la sesta puntata ...Stefania Orlando è un nome che riecheggia con familiarità nelle orecchie degli appassionati del Grande Fratello Vip. Con la sua presenza carismatica e il suo spirito vivace, Stefania ha reso indimenti ...