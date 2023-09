(Di sabato 30 settembre 2023)– Quest’oggi i Vigili deldisono intervenuti in viaper incendio. Alle ore 14 circa, arrivati sul posto, si son trovati un ingente quantitativo di fumo. Subito cominciata l’opera di spegnimento, i pompieri hanno contenuto ed estinto lesviluppatesi nelcondominiale da materiali di risulta. Il rapido intervento dei Vigili delha evitato che lesi propagassero agli altridei condomini. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche il 118 e la Polizia di Stato. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...

...sostanzialmente recente 'La parrocchia di Santa Maria Maggiore creò ail primo oratorio a Madonna dei Canneti. Nel piccolo cortile. Iniziarono ad accogliere i ragazzi il sabato, ......dal Ministero della Cultura e selezionate dalla Direzione del Parco Archeologico die ... Le note musicali continueranno ad echeggiare per le vie del centro storico anche nelquando ...

Cerveteri, pomeriggio di fuoco: garage in fiamme a via Palo Laziale Il Faro online

Calcio, Cerveteri, Tolfa e Santa Marinella cercano i tre punti in casa Bignotizie.it

CERVETERI – Donna anziana travolta da un’auto mentre attraversava la strada. È l’ennesimo caso in città quest’anno e a farne le spese in mattinata una ultraottantenne investita in viale Manzoni. La pe ...Odissea pomeridiana per tanti cittadini ieri all’ufficio postale di Cerveteri. Alla chiusura, alcuni non sono stati serviti nonostante la lunga attesa Una vera e propria odissea quella vissuta ieri ...