C' è la data del ritorno in tv di Giletti | doppio progetto in Rai

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 settembre 2023) Molto si è detto e molto si è scritto di Massimo. Dopo la chiusura anzitempo del programma di politica e di attualità di La7, Non è l'Arena, il conduttore è scomparso dai radar. Qualcuno ha ipotizzato che il giornalista stesse programmando di essere il diretto erede di Mara Venier, che ha annunciato da poco che questa sarà la sua ultima stagione di Domenica In; qualcun altro, invece, ha persino parlato di un tentativo di riproporre in Rai il contenitore che prima calamitava l'attenzione del pubblico di Urbano Cairo. Ma nulla di questo, per ora, sembra essere stato confermato. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da TvBlog, infatti,sarà al timone di serate evento di natura "istituzionale". Ildi Massimoin tv ci sarà il 3 gennaio su Rai 1. In quell'occasione il giornalista ...