Cavasin | «Salernitana in crisi con l’Inter? Ha una possibilità!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023)ospite alla trasmissione Sportitalia ha parlato della prossima giornata di campionato, in particolare su-Inter di domani sera. IN– Albertoha parlato così in vista di-Inter: «in? Penso ci siano ancora possibilità per chi è in difficoltà. Controsarà una sfida ostica, ma lapuò ritrovare una prestazione convincente, oggi conta molto la prestazione. Al la là del risultato, ci sarà ancora tempo per Sousa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...