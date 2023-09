Cava de’Tirreni | opposizione consiliare | nasce un coordinamento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato del centrodestra cavese (Fratelli D’Italia, Forza Italia e Noi Moderati). La nota – La politica cavese vive un momento particolarmente difficile, con una situazione finanziaria critica dell’ente comunale per un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale che comporterà per cittadini cavesi gravi sacrifici ancora per anni. Manca un progetto di città e l’economia locale vive una crisi senza precedenti. I partiti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati sono pronti a raccogliere l’appello del popolo cavese di costruire un progetto politico che disegni e costruisca un’altra, che faccia tornare a sognare le nuove generazioni e, soprattutto, consenta ai tanti che sono andati via di avere un’occasione per ritornare perché la nostra città ha bisogno dei suoi talenti per rilanciare le proprie ...