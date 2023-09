Cassano | «La cosa più grave è che il Napoli non si è scusato con Osimhen È De Laurentiis il responsabile»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023) Il casofinisce anche tra le notizie di Antonioche attacca furiosamente Aurelio Dedurante un video su Istangram. Tra i bocciati della giornatainserisce, come “bocciato dei bocciati” il presidente dele spiega «Prima volta nella mia carriera, nella mia vita, in 40 anni che una società prende per il culo il proprio giocatore,, su un calcio di rigore. Ma lapiùè che fanno un comunicato, senza chiedere scusa al ragazzo e dicendo solo “non si deve sentire offeso, abbiamo rifiutato mille proposte per lui”. Desi deve prendere le responsabilità del disastro che sta combinando ed è giusto che poise ne vada via ...