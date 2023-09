(Di sabato 30 settembre 2023) Emanuela Maccarani , allenatrice della nazionale italiana diartistica ed ex direttrice dell'Accademia federale di Desio, ha ricevuto una ammonizione dal Tribunale federale della ...

'Undici mesi difficili e dolorosi, la mia coscienza resta pulita, è una ferita che resterà per tutta la vita': così Emanuela Maccarani dopo ...

Emanuela Maccarani , allenatrice delle Farfalle azzurre ed ex direttrice dell'Accademia federale di Desio, ha ricevuto una ammonizione dal ...

Emanuela Maccarani , allenatrice della nazionale italiana diartistica ed ex direttrice dell'Accademia federale di Desio, ha ricevuto una ammonizione dal Tribunale federale della Federginnastica dopo l'accusa di abusi e violenze psicofisiche . A ...... Yuri Chechi Yuri Chechi commenta la sentenza della federazione sulritmica, le accuse di atlete per i metodi di allenamento . Il processo alla direttrice Maccarani si è risolto in ...

Caso Ginnastica, Basta sbotta: "L'eccessivo affetto non giustifica un abuso" Corriere dello Sport

Caso ginnastica, Maccarani ammonita. L’accusa: “Eccesso di affetto” La Gazzetta dello Sport

La sindaca di Cassina de' Pecchi Elisa Balconi ha incontrato nei giorni scorsi i vertici della Ginnastica artistica Cassina, dopo che l'attività della società, ospitata nella tensostruttura di via ...Le parole dell’ex Farfalla azzurra, che aveva denunciato gli abusi, le vessazioni e umiliazioni subite da Emanuela Maccarani ...