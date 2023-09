Caso Assange | il 2 ottobre a Bologna la proiezione del docufilm Hacking Justice | “Libertà di informazione a rischio”

(Di sabato 30 settembre 2023) Liberiamo Julian: le istituzioni italiane rompano il loro silenzio – Firma la petizione su Io Scelgo Il gruppo Freeha organizzato ladel” dedicato a Juliane alla sua vicenda giudiziaria. La, che si terrà il prossimo 2alle ore 21 presso il cinema teatro Galliera diin via Giacomo Matteotti, sarà anticipata da una breve introduzione della deputata Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle. “Il futuro di Juliane del giornalismo investigativo – dichiarano gli organizzatori – verrà deciso nelle prossime settimane nei tribunali britannici. Se il fondatore di WikiLeaks sarà estradato negli ...

Liberatelo è l'appello per il co-fondatore di Wikileaks in carcerato da oltre 4 anni senza processo E’ in corso già dal 2019 in Inghilterra il ...

... che perera un membro del reggimento neonazista Azov. La Grecia fu sotto l'occupazione ... con prefazione di Daniel Ellsberg; e Come ho perso di Hillary Clinton , prefazione di Julian... quando fu conferito a Stella Morris il 'Premio Pimentel Fonseca', all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per 'il suo coraggio nel difendere, attraverso ildi Julian, il diritto ...

Ci sono delle battaglie politiche e culturali, oggi, che non sono solamente simboliche. Sono anche delle spie di una visione generale del mondo. Da una parte, c’è una adesione aprioristica, fideistica ...Napoli sarà la prima città in Italia a conferire la cittadinanza onoraria a Julian Assange. La notizia è arrivata nel corso del Consiglio comunale di Napoli questa mattina (giovedì 28 settembre), co ...