Carrie non abita più qui

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 settembre 2023) "And Just Like That…” è – come e forse più di “Sex and the City” – anche una questione di case. Conclusasi da poco la seconda stagione, con un finale che lascia onestamente un po’ perplessi (non che il resto di questo secondo capitolo sia stato esaltante), uno dei twist inaspettati e degni di nota è stato la scelta da parte didi mettere in vendita il suo iconico piccolo appartamento dell’Upper East Side. Marchio di fabbrica di “Sex and the City” erano infatti le scene in cuiscriveva la sua rubrica al portatile davanti alla finestra. Ebbene: la finestra non sarà mai più. La Bradshow cambia casa, cambia vita (forse), acquista una nuova magione newyorkese ben più ampia (evidentemente tra eredità di Big, podcast e libri ha messo via bene) e saluta il suo vecchio appartamento con una cena sontuosa con amici vecchi e nuovi a corredo. E’ pur ...