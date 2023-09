Carlos Augusto | «Inter pronta per giocare sempre al massimo!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023)venuto dallo stadio Arechi prima del fischio d’inizio di Salernitana-, match valevole per la settima giornata di Serie A. Di seguito la sua analisi pre-partita affidata a DAZN GRUPPO –parla così prima di Salernitana-: «Sappiamo che è un calendario fitto però il gruppo è devastante, questo ho visto quando sono arrivato. Siamo preparati per fare tutte le partite al massimo. Oggi siamo focalizzati sulla Salernitana, vogliamo fare una buona gara».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...