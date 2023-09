“Carlito’s Way” | i 30 anni di un capolavoro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 sett – Sono già passati trent’dall’uscita diWay di Brian De Palma. Ci pare doveroso parlare di questa pellicola ormai divenuta leggendaria. “Non puoi andare sempre con il piede a tavoletta… prima o poi la benzina finirà” In principio c’erano due romanzi di Edwin Torres (un giudice della corte suprema di New York),Way e After Hours, che narravano l’ascesa e la caduta di un gangster portoricano nella New York degli’60 e ’70. Al Pacino stava lavorando a Serpico quando gli capitò di leggere i due libri e di innamorarsi della figura del protagonista, il gangster Carlito Brigante. Iniziò così la complessa ricerca di un produttore e di un regista per portare sullo schermo il progetto; ricerca che, dopo parecchi giri a vuoto, condusse a Martin Bregman e Brian De Palma, mentre il ruolo ...