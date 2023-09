Caressa | «Salernitana | Inter incontra la squadra che ha fatto peggio perché…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023) Fabioha parlato in vista di, partita valida per la settima giornata del campionato di Serie A.– Queste le parole di Fabionel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «L’forse lache ha, secondo me, in questo avvio perché anche l’Empoli l’ho visto meglio a livello di gioco».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati