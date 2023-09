“Canto per una valle” | Ranieri Popoli celebra la sua terra

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl prossimo 14 ottobre presso il teatro comunale di Altavilla Irpina con ingresso gratuito si potrà assistere allo spettacolo di: “In questi anni ho sperimentato diversi ambiti per tentare di contribuire a tenere viva l’attenzione sui problemi di salvaguardia ambientale e della salute, nonché dello sviluppo sostenibile delladel Sabato. Partendo dall’impegno diretto individuale e poi collettivo, continuando con la sensibilizzazione e la mobilitazione popolare per passare successivamente a forme sempre più aderenti alla dimensione culturale, come la pubblicistica, la produzione multimediale e cinematografica, per approdare ora a quella del teatro civile. La ragione sta nel fatto che mi sono reso conto che l’interlocuzione diretta con ambiti istituzionali che racchiudono determinate ...