Canonica e il Ponte di Aureolo | storia di battaglie e distruzioni durate oltre un millennio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 settembre 2023)d’Adda. Mantenere il comando dell’Impero Romano non è mai stata un’impresa facile, soprattutto se si considerano le innumerevoli congiure per il trono più ambito al mondo. Una delle meno note è probabilmente quella che coinvolse l’imperatore Publio Licinio Egnazio Gallieno e il generale ribelle Manio Acilio, decisi a contendersi il potere in una sanguinosa battaglia andata in scena nel 268 sulle sponde del fiume Adda. Lì sorgeva quello che oggi è noto come ildi, un’infrastruttura utile per unire le provincie di Bergamo e Milano, ma al tempo stesso punto in cui, secondo la tradizione, avrebbe perso la vita il comandante originario della Dacia. Secondo la tradizione, mentre Gallieno si trovava impegnato in una campagna di contenimento dei Goti,provò a usurparne il ...