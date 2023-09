Cane al volante di un’auto che corre oltre al limite di velocità | poliziotti “senza parole” Ecco cosa è accaduto

(Di sabato 30 settembre 2023) “Sorridente” al, con l’auto lanciata al di sopra dei limiti di. Chi è il protagonista di questa storia? Un. Siamo in Slovacchia, località Šterusy, e iche si sono ritrovati davanti alla foto diresponsabile di una violazione del codice della strada sono rimasti, c’è da crederci, ammutoliti: a guidare pare effettivamente un. Per altro, abbastanza soddisfatto della sua “prodezza”. Della faccenda hanno parlato le più importanti testate internazionali, dalla Bbc alla Abc e sulla pagina Facebook ‘Policia Slovenskej Republiky‘ la Polizia ha condiviso lo scatto: “Gli agenti non credevano ai loro occhi”. Così, nel giorno in cui il Paese va alle urne, il ‘caso’ è quello delche guida. Maè successo ...

Sorride mentre sta aldi un'auto, incurante dei limiti di velocità. Fin quì nulla, purtroppo, di strano se non fosse che il guidatore in questione è un. Ed è immaginabile lo stupore dei poliziotti slovacchi ...Abbiamo fatto un viaggio in quattro con in più unin un trasportino, decisamente grande, nel ... Finirete con l'interagire direttamente con lo schermo principale o con il volume a, che ...

Sputa al volto un agente e tenta di aizzare contro i poliziotti il suo cane, arrestato 39enne di Catanzaro Leccenews24

Lecce: ubriaco, sputa ai poliziotti cercando di aizzare contro un cane ... Puglia Reporter Notizie

La compagnia K9 Jet, fondata da una coppia di Birmingham, permette di prenotare un posto sui loro voli per te e il tuo cane e opera già in New Jersey, Los Angeles, ...La compagnia K9 Jet, fondata da una coppia di Birmingham, permette di prenotare un posto sui loro voli per te e il tuo cane e opera già in New Jersey, Los Angeles, Francoforte, Parigi e Lisbona. Da ...