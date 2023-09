Campoli | al via stasera la ‘Sagra del Fagiolo del Taburno’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiOggi sabato 30 settembre si alza il sipario sulladeldelin programma adel Monte Taburno in questo weekend a cavallo di settembre ed ottobre. Quest’anno la kermesse, organizzata dalla Pro Loco ‘Montecon il patrocinio del Comune e dell’Unpli Benevento, raggiunge la 28° edizione e sarà una kermesse di gusti, sapori locali e prodotti genuini. Il sipario sulla manifestazione si alzerà alle ore 18.00 con una novità, l’Aperi. Infatti in piazza ‘A. La Marmora’ sarà allestita un’area dove dal tardo pomeriggio si potranno degustare i fagioli del Taburno con bruschetta, e non solo, conditi con l’ottimo olio diM.T. e naturalmente un buon bicchiere di vino del Taburno. Poi alle ore 19:30 ...