Campi Flegrei | sciame sismico nella notte | 8 scosse di terremoto

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 30 settembre 2023) Un’altrainsonne per la popolazione che risiede neitarda serata di ieri, i sismografi dell’Osservatorio Vessuviano hanno registrato ben 8. Tre le più forti: una si è verificata alle ore 23,57 con epicentro in via Vigna con una magnitudo di 2.5 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.