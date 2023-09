Campi Flegrei | il presidente degli psicologi campani | Bambini e paura del terremoto | serve una rete di protezione»

(Di sabato 30 settembre 2023) «Scappiamo, scappiamo»: ci sono sempre più, nell?area flegrea, che di notte si svegliano di soprassalto dando voce piangendo all?incubo di vivere in una terra...

Scoppia lo scontro a L’aria che tira in onda su La7 per le uscite dell’imprenditore brianzolo Gianluca Brambilla . Mentre si discuteva della ...

Telefonate quasi raddoppiate ai vigili del fuoco nei giorni successivi agli eventi sismici per verificare la presenza di danni agli edifici dopo il ...

Lo sciame a bassa energia iniziato venerdì notte è terminato alle 10.36 di ieri. Solo 19 scosse in tutto stavolta, di cui una, la più forte, ...

Girone A Tris della Polisportiva Puglianello che si impone sul terreno di gioco della Fortitudoe vola in vetta alla classifica del campionato: D'Andrea sblocca, Falanga raddoppia e ...acquista o noleggia su Prime Video Articoli più letti Cosa prevede il piano di evacuazione deidi Mara Magistroni The Creator è sporco, duro e arrabbiato (e ci è piaciuto) di Gabriele ...

Campi Flegrei, il presidente degli psicologi campani: Bambini e paura del terremoto, serve una rete di protezi ilmattino.it

«Scappiamo, scappiamo»: ci sono sempre più bambini, nell’area flegrea, che di notte si svegliano di soprassalto dando voce piangendo all’incubo di vivere in una terra ballerina. Per questi bambini, e ...Pagina inizialePanoramastava in piedi: 30 settembre 2023, 13:05Da: Björn KomnikdivisoIl terremoto di mercoledì ha colpito i Campi Flegrei. © Lena ...