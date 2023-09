Camminata veloce | ecco i benefici che forse non conoscevi

Leggi su blowingpost

(Di sabato 30 settembre 2023) Camminare a passo sostenuto eè un’attività fisica accessibile a tutti e ricca diper la salute e il benessere, ma molti non sanno che isono molti di più di quelli che comunemente immaginiamo. Scopriamo tutto nelle righe a seguire. Laè un’attività fisica dal ritmo, piùdel ritmo ditipico. Non ha lo stesso impatto del jogging, ma aumenta la frequenza cardiaca. Esistono diverse definizioni, termini e tecniche per la. La versione olimpica di questo sport, la marcia, prevede tecniche rigorose ed efficienti che utilizzano movimenti corretti di postura, braccia e gambe.quali sono i vantaggi che tale ...