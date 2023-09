Calibro 9 | come finisce il film del 2020?

Leggi su cultweb

(Di sabato 30 settembre 2023) Ilcon Ugo che recupera i trecentomila dollari che aveva nascosto in una casa diroccata. Scopre che Nellie faceva il doppio gioco e aveva orchestrato assieme all’amante Luca di uccidere Ugo e rubargli il bottino. La trama di9 ruota attorno a Fernando Piazza, figlio del criminale Ugo, si è allontanato dalle orme paterne ed è diventato un avvocato, grazie anche all’impegno della madre Nelly che ha fatto di tutto per tenerlo lontano dalle cattive compagnie. Quando uno dei clienti di Fernando è sospettato di essere l’autore di una truffa telematica, con oltre cento milioni di euro spariti nel nulla e di proprietà della mafia, lui stessonel mirino delle bande, restando coinvolto in un intrigo dove deve fuggire anche dalle legge.9 è un ...