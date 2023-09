Calendario Serie C calcio oggi | orari 30 settembre | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) Torna in campo, sabato 30, laC: dieci le partite in, tutte visibili su Sky. Dopo gli anticipi di ieri, ad aprire questo sabato ci saranno le tre sfide delle 16.15: Latina-Brindisi, Albinoleffe-Legnago e Lucchese-Pineto. A seguire cinque match alle 18.30: Pro Vercelli-Fiorenzuola, Giana-Erminio-Arzignano Valchiampo e Trento-Padova per il girone A, oltre a Potenza-Monterosi (gruppo C) e a Carrarese-Entella (B). Chiudono il, alle 20.45, Arezzo-Pontedera e Vicenza-Atalanta Under 23. Di seguito ile ilcompleti con le partite di, sabato 30, valide per la 6ª giornata dellaC. La gare odierne verranno trasmesse da ...