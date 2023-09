Calendario Bundesliga 2023 oggi | orari 30 settembre | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) Dopo l’anticipo di ieri disputatosi tra Hoffenheim e Borussia Dortmund, è iniziata la sesta giornata della-2024. Nel sabato odierno saranno ben sei le sfide che si svolgeranno per quanto riguarda il turno in questione, molto delicato specialmente per le squadre di vertice, vista la collocazione in mezzo tra il turno della DFB-Pokalto in settimana e gli impegni delle coppe europee che verranno. Ildel sabato calcistico in Germania scatterà alle 15.30 con ben cinque partite in contemporanea: attesa per il Bayer Leverkusen, il quale vorrà mantenere la vetta della classifica con una vittoria sul campo del Mainz. Sfida decisamente interessante quella tra Wolfsburg e Eintracht Francoforte, mentre l’Union Berlino vuole provare a risalire la classifica in casa dell’Heidenheim. Le altre due sfide ...