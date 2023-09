Calenda respinto malamente | come va a finire il blitz dagli operai | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 settembre 2023) Carloè andato a Crevalcore, in provincia di Bologna, dove l'azienda Magneti Marelli ha deciso di chiudere lo stabilimento. Il leader di Azione ha cercato di parlare con glidell'azienda che si trovavano davanti ai cancelli in segno di protesta ma i tentativi sono andati a vuoto. "Non volete parlare? Non volete confrontarvi? Pensate che sia utile? Che funzionimetodo? Che porti qualche risultato? Bene mi pare di capire che non ci sia interesse a un confronto", ha detto, che ha deciso di recarsi nella provincia emiliana anche dopo la lite con i vertici di Fiom e Cgil per l'attacco a Maurizio Landini.