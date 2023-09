Calenda cerca di parlare con gli operai di Marelli | che però vanno via | “Serve grande mobilitazione sull’automotive in Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Carloarriva a Crevalcore per incontrare i lavoratori dellachevia. “Io sono qui per dire una cosa che secondo me è importante che glisappiano che questa crisi non si combatte qui, ma si combatte facendo unain tutta”, ha detto il leader di Azione A postare il video è lui stesso sui suoi canali social: “Io non ho nessun vantaggio politico a scontrarmi con gli Elkann, con Repubblica, Landini e il sindacato – spiega -. Ma queste verità oggidette perché hanno costruito un disastro industriale che proseguirà nei prossimi anni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.