Caldo anomalo | bolla africana su Italia ed Europa | temperature fino a 36 gradi Le previsioni

Roma - Il Caldo anomalo che ha tenuto l'Italia in una stretta morsa sta finalmente mostrando segni di cedimento. Già al Nord le Temperature sono in ...

Una sorpresa in vista nel meteo di fine settembre. Il maltempo degli ultimi giorni non è definitivo e l' Estate prova ancora a mettere i bastoni fra ...

AGI - Bel tempo in Italia, con condizioni meteo asciutte e soleggiate, e temperature simil - estive. La situazione sinottica evidenzia un possente campo d'alta pressione di matrice africana, che in ...Sole efino a metà ottobre L'anticiclone africano Apollo resterà protagonista almeno fino al 10 - 12 ottobre, disturbato solo in parte dal passaggio di una perturbazione sui Balcani tra ...

Meteo, il caldo anomalo non durerà. Giuliacci: la data da segnare sul calendario Il Tempo

Meteo: l'Estate non finisce più, almeno 10 giorni di Caldo anomalo con l'Ottobrata Italiana. Parla Gussoni iLMeteo.it

Bel tempo, sole e alte temperature con punte di +30 gradi soprattutto al Centro-Nord. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo Italiano, non ci saranno sostanziali variazioni almeno fino al ...Caldo anomalo in arrivo in Europa (e in Italia). L'espansione di un promontorio anticiclonico subtropicale di notevole potenza da Marocco/Algeria punta l'Europa occidentale.