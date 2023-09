Calcio | Sottil Con il Genoa importante | ma non è ultima spiaggia Udinese

(Di sabato 30 settembre 2023) "Sono sicuro che la squadra domani farà la partita che deve fare" UDINE - "È una partita, ma non è l'". Andreasa bene quanto significhi la gara colin programma domani, ma non dimentica che solamente la settima giornata e il campionato è molto lungo. "Affronti

Tra gli elementi centrali dell'Udinese c'è sicuramente Samardzic: "Ho molta stima di lui - ammette- . Gli do fiducia dallo scorso anno e ha risposto con gol importanti. Sa cosa mi aspetto e ...ha commentato anche i miglioramenti di Lorenzo Lucca, "un ragazzo del 2000 al primo anno in Serie A che è cresciuto molto. Gli serve il gol, sono convinto che quando arriverà non si fermerà ...

'Sono sicuro che la squadra domani farà la partita che deve fare' UDINE (ITALPRESS) - 'È una partita importante, ma non è l'ultima spiaggia'.(di Lorenzo Padovan) "È una partita importante, ma non è l'ultima spiaggia". Lo ha detto Andrea Sottil alla vigilia della gara interna con il Genoa, incontrando i giornalisti in conferenza stampa.