Calcio | Serie B | la classifica

Lecce , 30 set. - (Adnkronos) - Seconda vittoria di fila con 4 gol all'attivo per il Napoli che passa al Via del Mare di Lecce con un netto 4-0. Gli ...

MILANO - Ospiti d'eccezione a San Siro per Milan - Lazio . Sugli spalti ecco Zlatan Ibrahimovic e Luciano Spalletti. L'ex attaccante rossonero è stato avvisato dalle parti della panchina di Pioli. Un ...LECCE - Il momento negativo sembra alle spalle per il Napoli di Rudi Garcia. Il tecnico francese si gode il corroborante successo per 4 - 0 in casa del Lecce, che segue quello sull'Udinese di tre ...

Roma, 30 set. - (Adnkronos) - I risultati dell'ottava giornata di Serie B: Brescia-Ascoli 1-1; Feralpisalò-Spezia 1-2; Modena-Venezia 1-3; Pisa-Cosenza 1-2; Ternana-Reggiana 3-0; Bari-Como (domani, or ...Roma, 30 set. - (Adnkronos) - La classifica di Serie B, dopo le partite di oggi pomeriggio: Parma 17 punti; Venezia 15; Palermo e Como 13; Modena e Catanzaro 12; Cosenza 11; Cremonese e Suditirol 10; ...