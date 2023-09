Calcio | Serie A | Milan-Lazio 2-0**

(Di sabato 30 settembre 2023)o, 30 set. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-0 lanell'anticipo della settima giornata diA, disputato allo stadio 'Meazza'. A decidere il match i gol nella ripresa di Pulisic al 15' e Okafor al 43', entrambi su assist di Leao. In classifica i rossoneri sono primi a quota 18, a +3 sull'Inter impegnata stasera a Salerno, mentre i biancocelesti sono fermi all'undicesimo posto con 7 punti come Verona, Genoa e Bologna.

MILANO - Si riferma la Lazio. Il Milan vince a San Siro per 2 - 0 con i gol di Pulisic e Okafor. I biancocelesti non riescono a dare continuità alla vittoria con il Torino. Nel post partita, Maurizio ...Cliente scomodo per il Milan nella sfida a San Siro . La squadra di Stefano Pioli prima della classe inA (a pari punti con i cugini dell'Inter) ospita la Lazio di Maurizio Sarri , che, dopo il successo sul Torino , proverà a recuperare il ritardo in classifica con una partita ad alta intensità.

Inizio campionato al di sotto le aspettive per il Bari, che dopo l'ottima stagione scorsa ha iniziato questa Serie B con un andamento lento. Sette partite, una sola vittoria, ben cinque pareggi e una ...Milan-Lazio, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 30 settembre a San Siro per la 7.a giornata di campionato Solita grande accoglienza di San Siro per il Milan che ospita ...